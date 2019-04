Crash Team Racing Nitro-Fueled raggiungerà i 60fps su One X e PS4 Pro

Nelle ultime ore è apparsa online una nuova anteprima dell'attesissimo Crash Team Racing Nitro-Fueled, dalla quale è possibile apprendere i primi dettagli sul comparto tecnico di questo remake.

Stando a quanto dichiarato dall'autore dell'articolo, le uniche versioni del racing game in grado di raggiungere i 60 fotogrammi al secondo sono quelle PlayStation 4 Pro e Xbox One X, oltre ovviamente a quella PC a patto di possedere un hardware all'altezza. Chiunque abbia intenzione di giocare il titolo sulle versioni "standard" delle console Microsoft e Sony dovrà quindi accontentarsi dei 30fps.

A questo punto sorge però una curiosità sul comparto multigiocatore, dal momento che potrebbe esserci il rischio di vedere competere tra loro giocatori con fluidità ben diverse. Non è da escludere quindi che le modalità online presentino un limite del framerate in modo da evitare qualsiasi tipo di disparità, come avviene già nella maggior parte dei titoli multiplayer.

Vi ricordiamo che Crash Team Racing Nitro-Fueled arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 21 giugno nelle versioni PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Sapevate che gli sviluppatori hanno dichiarato che il gioco non supporterà il cross-play al lancio? Pare inoltre che la versione PS4 includa kart e altri contenuti esclusivi.