Crash Team Racing Nitro-Fueled regala il doppio delle monete Wumpa nel weekend

Il supporto post-lancio di Crash Team Racing: Nitro-Fueled è cominciato col botto con l'introduzione di Nitro Tour Grand Prix, una modalità che proporrà ai giocatori a cadenza regolare una serie di stagioni ricche di contenuti.

La prima stagione, che terminerà il 28 luglio, ha introdotto il nuovo circuito Twilight Tour, ispirato ai livelli egiziani ed arabi di Crash Bandicoot 3, e il personaggio Tawna the Bandicoot, sbloccabile collezionando i Punti Nitro messi in palio dalle sfide. Come se non bastasse, nell'area Pit Stop è arrivata anche la Nitro Squad al completo, composta da Ami, Isabella, Megumi e Liz, tutte sbloccabili con l'ausilio delle Monete Wumpa.

A proposito di queste ultime... per celebrare al meglio il lancio del Gran Premio, Beenox ha ben pensato di fornire un imperdibile incentivo a tutti i giocatori del racing del marsupiale arancione. Per tutto il weekend, fino alle ore 01:59 di lunedì 8 luglio, tutte le gare e le battaglie effettuate nel Matchmaking Online forniranno il doppio delle Monete Wumpa! Un'occasione decisamente da non perdere! Se ancora non vi basta, sappiate che tra le nostre pagine trovate anche un guida che vi spiega come guadagnare Monete Wumpa velocemente.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il titolo, come facilmente prevedibile, ha debuttato al primo posto della classifica italiana delle vendite.