Crash Team Racing Nitro Fueled: il remake di CTR scende in pista in 40 minuti di gameplay

Torniamo a bordo dei kart con Crash nel nostro video di gameplay in cui è possibile ammirare le migliorie grafiche del remake Nitro Fueled di Crash Team Racing atteso al lancio per il prossimo 21 giugno.

Così come possiamo intuire ammirando la nostra nuova video dimostrazione di 40 minuti che campeggia a inizio articolo e che potete ammirare sul canale YouTube di Everyeye.it, il rifacimento per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di CTR non rappresenterà una mera trasposizione in alta definizione dell'epopea arcade racing originaria ma proverà ad evolverne l'esperienza di gioco innestando diversi elementi di innovazione.

Grazie anche all'ottima base contenutistica offerta dai titoli del passato (incluso Crash Nitro Kart), la versione Nitro Fueled di Crash Team Racing vanterà nuove piste, dei kart inediti, delle skin custom per i personaggi e tantissime funzionalità aggiuntive, ivi compreso un complesso sistema per la personalizzazione del proprio veicolo preferito.

Su queste pagine potete approfondire la conoscenza del nuovo racing game di Beenox e Activision leggendo l'anteprima di CTR Nitro Fueled a firma di Giuseppe Arace. Sapevate inoltre che a Nitro Fueled saranno dedicati due bundle PlayStation 4?