Crash Team Racing Nitro Fueled: risoluzione e frame rate su PS4, Xbox One e Switch

Crash Team Racing: Nitro-Fueled è sul mercato da quattro giorni ormai, e in rete stanno apparendo le prime approfondite analisi tecniche. In quella proposta da VG Tech possiamo farci un'idea ben precisa sul frame rate e sulle risoluzioni adottate da tutte e cinque le versioni del gioco attualmente in commercio.

Partiamo subito con le console più potenti del lotto. Su Xbox One X il racing del marsupiale arancione gira alla risoluzione di 2560x1440, mentre su PlayStation 4 Pro a 1920x1080. Sulla console premium di casa Sony, in ogni caso, il titolo può spingersi fino a 2560x1440 attivando il Supersampling di Sistema. PlayStation 4 e Xbox One, dal canto loro, offrono una presentazione nativa a 1920x1080. Più bassi i valori su Nintendo Switch: in modalità docked gira a 1280x720, mentre in mobilità si assesta ad un valore approssimativo di 853x480.

Tutte le versioni del gioco girano a 30fps in maniera stabile. Qualche calo può essere riscontrato solamente su Nintendo Switch intorno al minuto 3:28 del video allegato in cima alla notizia: gli autori dell'analisi, in ogni caso, fanno notare che si è trattata di una situazione insolita con molti giocatori a schermo, non rappresentativa delle performance generali offerte dell'ibrida. Prima di lasciarvi, segnaliamo che tra le nostre pagine trovate anche una comparativa dei tempi di caricamento su PS4 e Nintendo Switch.