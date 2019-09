Crash Team Racing Nitro Fueled sbanca le classifiche inglesi di agosto

Crash Team Racing Nitro Fueled è stato il videogioco più venduto ad agosto 2019 nel Regno Unito, avendo guadagnato la vetta della classifica a fine giugno ed essendo rimasto ai piani alti per oltre due mesi.

Il gioco ha venduto circa il 17% in più rispetto al secondo classificato, Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch. Mario Kart 8 Deluxe occupa invece la terza posizione subito dietro a FIFA 19 e Grand Theft Auto V. La versione PS4 risulta essere quella più venduta con circa il 61% delle copie totali, da segnalare come nonostante il successo di CTR sia Nintendo a guidare la classifica dei maggiori ricavi ad agosto in UK, con WB Games a seguire.

Classifica inglese agosto 2019

Crash Team Racing Nitro Fueled

Super Mario Maker 2

Mario Kart 8 Deluxe

FIFA 19

Grand Theft Auto V

Fire Emblem Three Houses

Minecraft: Switch Edition

Red Dead Redemption 2

F1 2019

Super Smash Bros Ultimate

In linea generale PlayStation 4 risulta essere la console più popolare nel Regno Unito con il maggior numero di giochi venduti sul mercato britannico, nel complesso però le vendite totali sono calate del 13% rispetto al mese di luglio e del 16% rispetto allo stesso periodo del 2018.