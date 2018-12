Crash Team Racing Nitro Fueled sfreccia in una galleria di immagini inedite

Crash è tornato e questa volta è su di giri con Crash Team Racing Nitro-Fueled, l’autentica esperienza di CTR rimasterizzata in un eccezionale HD. In arrivo il 21 giugno 2019, Crash Team Racing Nitro-Fueled porta i fan a sfide online in modalità multiplayer.

Preparatevi a far partire i motori, il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Nintendo Switch e la famiglia di dispositivi Xbox One di Microsoft, inclusa Xbox One X. Sviluppato da Beenox e pubblicato da Activision, Crash Team Racing Nitro-Fueled riparte da zero e rimasterizza il gioco originale di corse Crash portando i personaggi, i kart, i circuiti e le arene alla moderna grafica della console HD. I fan saranno in grado di vedere le espressioni e le buffonate di Crash e dei suoi amici in bellissimi dettagli mentre si sfiorano a vicenda con power-up e trucchi su tutti i circuiti originali. Nel gioco, la posta in gioco è alta e la competizione è agguerrita mentre i giocatori corrono con una varietà di personaggi della serie Crash Bandicoot, tra cui Crash, Coco, Dr. Neo Cortex e altri, contro l’egocentrico Nitros Oxide per salvare il nostro pianeta dalla distruzione. Nel nuovo gioco tornano Avventura, Arcade Single Race e Cup Race, Time Trials e Battaglia. Giocate Crash Team Racing Nitro-Fueled in single player o sfidate i vostri amici online e offline.

“L'amore dei fan per Crash Team Racing va oltre ad un semplice gioco di corse con go-kart, e siamo molto contenti di mostrare finalmente ai fan quello su cui abbiamo lavorato per festeggiare il suo ventesimo anniversario", ha dichiarato Thomas Wilson, Co-Studio Head di Beenox. "Stiamo rinnovando Crash Team Racing portandolo dal kart a Crash Team Racing Nitro-Fueled, ma stiamo anche dando ai fan molto di più: tutti i personaggi e i circuiti che amano, un sacco di nuove animazioni e personalità che la piattaforma originale non poteva semplicemente trasmettere. Non vediamo l'ora di vedere i giocatori in testa a testa mentre provano il loro coraggio nelle corse su kart con la modalità multigiocatore online".

I giocatori che vogliono ingranare la marcia con Crash Team Racing Nitro-Fueled possono pre-ordinare la Crash Team Racing Nitro-Fueled Nitros Oxide Edition. Nell’edizione digitale deluxe, quello che si autoproclama il pilota più veloce della galassia, Nitros Oxide, sarà un personaggio giocabile sin dal primo giorno in tutte le modalità di gioco. I giocatori riceveranno anche il gioco completo Crash Team Racing Nitro-Fueled, il kart Hovercraft di Oxide, skin a tema spaziale per Crash, Coco, Cortex e molto altro. I giocatori che non acquistano la Nitros Oxide Edition potranno ottenere il personaggio di Nitros Oxide e il kart Hovercraft di Oxide completando alcune delle sfide più feroci nella modalità Avventura.

Crash Team Racing Nitro-Fueled e Crash Team Racing Nitro-Fueled Nitros Oxide Edition sono disponibili per il pre-ordine a partire da oggi.