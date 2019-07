Crash Team Racing Nitro Fueled ha superato le 550.000 copie digitali vendute a giugno

Grazie al report mensile di SuperData sulle vendite digitali dello scorso mese, è stato appena possibile apprendere che Crash Team Racing Nitro Fueled ha ottenuto ottimi risultati.

Nel solo mese di giugno, infatti, il remake del titolo a base di kart con protagonisti Crash, N. Cortex e tutta l'allegra combriccola è riuscito a superare il mezzo milione di copie digitali vendute. Si tratta di un ottimo traguardo che, ancora una volta, mette in evidenza come il mercato digitale stia diventando sempre più popolare tra gli utenti, che rinunciano alla cara vecchia copia fisica per procedere all'acquisto su uno dei numerosi store come Steam, il PlayStation Store o il Microsoft Store.

Per quanto riguarda invece i titoli più remunerativi sulle varie piattaforme, troviamo League of legends su PC, Fortnite Battaglia Reale su console (su PC è fermo in quinta posizione) e su mobile Honour of Kings, seguito da Pokémon GO.

Ottimi anche i risultati di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, che ha registrato nel corso dello scorso mese un nuovo record per quello che riguarda il picco di utenti attivi sui server, probabilmente dovuto all'arrivo del nuovo evento R6 Shodown.

Nel caso ve la foste persa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di CTR Nitro Fueled a cura di Giuseppe Arace.