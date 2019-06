Crash Team Racing Nitro Fueled potrebbe supportare il cross-play in futuro?

Come avrete probabilmente capito dalla nostra recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled, il ritorno del celebre racing arcade con protagonista la mascotte dell'epoca PlayStation, Crash Bandicoot, e i suoi amici, è finalmente arrivato e si è presentato anche piuttosto in forma.

Ma con un titolo così fatto bene e così apprezzato dai fan, anche di diverse fasce d'età, appare sicuramente particolare la scelta di non includere il cross-play all'interno del gioco. Attenzione, però: non è detto che le cose non possano cambiare in futuro.

A seconda del successo del gioco e del clamore con cui i giocatori potrebbero richiedere tale feature, gli sviluppatori di Beenox potrebbero decidere di inserirlo nel corso del tempo, a maggior ragione se i dati di vendita di CTR saranno talmente buoni da far pensare anche a una release su PC, che aumenterebbe ulteriormente il numero di giocatori, e renderebbe dunque ancora più interessante il multiplayer online.

D'altronde anche un gioco come Rocket League, tra i più amati tra gli appassionati del gioco online, ha aggiunto il supporto al cross-play solamente in un secondo momento, per cui anche Crash Team Racing Nitro Fueled potrebbe seguirne lo stesso percorso. Magari dopo aver migliorato i tempi di caricamento di CTR, che sembrano piuttosto lunghi.

Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere una funzionalità del genere?