Crash Team Racing Nitro-Fueled non supporterà il cross-play

Se siete tra i giocatori che sperano nell'arrivo del cross-play nell'attesissimo Crash Team Racing Nitro-Fueled, allora abbiamo brutte notizie per voi. Nelle ultime ore infatti, uno degli sviluppatori del team Beenox ha confermato che il supporto al cross-play non rientra tra gli obiettivi principali.

La conferma arriva direttamente da Thomas Wilson, Co-Studio Head di Beenox, il quale ha dichiarato ai microfoni di Stevivor:

"Al momento non abbiamo alcun piano per introdurre il cross-play nel gioco."

Sebbene le parole di Wilson non escludano la possibilità che il supporto a tale funzionalità arrivi in futuro, è da escludere ogni probabilità di vederlo al lancio. Se avete intenzione di giocare online con i vostri amici dovrete quindi acquistare il titolo sulla stessa piattaforma. Fortunatamente il gioco farà il proprio debutto praticamente ovunque, ovvero su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Vi ricordiamo che Crash Team Racing Nitro-Fueled sarà disponibile in tutti i negozi a partire dal prossimo 21 giugno.



Stando alle ultime dichiarazioni degli sviluppatori, la versione PlayStation 4 di CTR Nitro-Fueled includerà contenuti esclusivi. La campagna offrirà inoltre due diverse modalità di gioco. I più nostalgici avranno poi l'opportunità di selezionare la colonna sonora originale.