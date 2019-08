Crash Team Racing Nitro-Fueled torna in vetta alle classifiche inglesi

Crash Team Racing Nitro-Fueled è stato un grandissimo successo per Beenox, che ha saputo capitalizzare il buon momento del brand di Crash Bandicoot, consegnando alla community un gran bel remake dello storico karting game per PlayStation.

Dopo l'arrivo del secondo Gran Premio dedicato all'età preistorica, in CTR sono state introdotte le microtransazioni, che non sembrano però aver intaccato la popolarità del gioco, anzi. Nel Regno Unito, ad esempio, Crash Team Racing Nitro-Fueled è tornato in testa alle classifiche di vendita, scalzando dal trono Fire Emblem: Three Houses dopo solo una settimana, che invece scende in settima posizione.

Complice l'assenza di uscite di rilievo nella scorsa settimana infatti, il racing di Beenox è riuscito a risalire sul gradino più alto del podio (la settimana scorsa era terzo) nonostante un calo nelle vendite del 14%.

Al secondo e terzo posto troviamo invece due esclusive Nintendo: Super Mario Maker 2 e Mario Kart 8 Deluxe. Non ci sono nuove uscite in Top 10 ma tornano a farne parte Red Dead Redemption 2 e F1 2019. Sempre in classifica il sempreverde FIFA 19 e Super Smash Bros. Ultimate.

Ecco la classifica completa: