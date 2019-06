Crash Team Racing Nitro Fueled: dove trovare tutte le scorciatoie

Una delle migliori strategie per vincere le gare di Crash Team Racing Nitro Fueled è quella di sfruttare le scorciatoie dei tracciati per guadagnare metri preziosi. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarle all'interno di tutte le piste incluse nel gioco.

Di seguito elenchiamo tutte le scorciatoie presenti nei tracciati di Crash Team Racing: Nitro Fueled, spiegandovi come sfruttarle.

Tutte le scorciatoie di Crash Team Racing: Nitro Fueled

Baia di Crash

La scorciatoia della Baia di Crash si trova dopo aver effettuato la prima svolta a sinistra. Proseguite oltre la rampa per guadagnare velocità e poi saltate dalla pozzanghera al prato sulla piccola collina.

Grotte Mistero

C'è una scorciatoia appena a sinistra dopo il primo gruppo di tartarughe.

Pista Cloaca

Questa scorciatoia è complicata ma permette di guadagnare secondi preziosi. Provate ad attraversarla con un triplo boost attivo, facendo attenzione a mantenere il controllo del kart.

Fiale di Roo

Con una spinta sufficiente potete saltare alla fine di questa rampa a sinistra e spostarvi a terra per risparmiare un sacco di tempo.

Parco Coco

Questa scorciatoia si trova all'inizio della pista, poco prima del tunnel. Con una spinta sufficiente potete aumentare la velocità attraverso il cumulo di erba a sinistra, così da risparmiare tempo.

Piramide Papu

Non appena raggiungete la cima della piramide, potete driftare attraverso l'erba per aggirare la prima pianta.

Valico Polare

Quando raggiungete l'area con diversi turbo pad, potete saltare dall'angolo in alto a destra di questa piattaforma con la giusta angolazione per saltare sull'acqua e atterrare sulla pista sull'altro lato.

Miniere Drago

Poco prima della spirale di legno è possibile seguire un carrello minerario per bypassarlo. Una scorciatoia utile ma piuttosto difficile da padroneggiare nel corso di una gara.

Via Aria Calda

Quando raggiungete la prima serie di turbo pad, saltate alla fine della rampa all'angolo indicato per atterrare su una parte del tracciato che sporge a destra.

Rocca Cortex

Una volta raggiunta la torre dell'orologio, c'è una piattaforma sulla quale potrete saltare a sinistra, a patto di avere abbastanza spinta per raggiungerla.

Laboratorio N.Gin

Una scorciatoia minore è disponibile una volta raggiunto il turbo pad dopo la sezione con il barilotto rotante. Potete saltare a sinistra e atterrare sul turbo pad per ottenere una rapida spinta.

Isola Infernale

L'unica scorciatoia è proprio all'inizio della pista. Subito dopo il primo ponte potete andare a sinistra e saltare su un piccolo dosso per tagliare le rocce. Avrete bisogno di un po' di spinta per fare il salto ed è molto più facile da fare al 2° o 3° giro.

Ballo della Giungla

Subito dopo l'inizio della pista in cui saltate al livello più basso, invece di saltare giù potete salire su un muro sulla destra, risparmiando una piccola quantità di tempo lungo la strada.

Wumpa Meccanica

Arriverete a una freccia che punta a sinistra con 3 ingranaggi davanti a voi. Invece di andare a sinistra potete saltare attraverso gli ingranaggi, e per farlo avete bisogno di un boost per attraversare questa scorciatoia abbastanza velocemente.

Vicolo degli Androidi

Scendendo giù per una rampa noterete una grande vetrata con un segno di freccia gialla che punta a sinistra. Ignoratelo e proseguite dritto attraverso la finestra e uscite dall'altra parte di nuovo sulla pista, guadagnando secondi preziosi.

Tempio Tiny

Una volta superato il fango con i cavi elettrici vi ritroverete sul sentiero di pietra verde, dove c'è una scorciatoia sulla sinistra che puoi raggiungere facilmente con una spinta.

Gola delle Meteore

Proprio all'inizio della pista, prima di saltare sul ghiaccio, potete andare oltre la piccola collina su un sentiero a sinistra con un turbo pad alla fine.

Rovine di Barin

Dopo essere usciti dal tunnel di metallo, ci sarà una piccola collina poco più avanti che potete usare quando vi muovete per saltare oltre il piccolo muro davanti a voi.

Fuori dal Tempo

Proprio all'inizio della pista e alla destra delle 2 rampe con la casella "!".

All'Assemblaggio

Potere saltare oltre il muro davanti davanti a voi prendendo uno slancio con la collina.

Tempio Tiger

Durante una prova a tempo questa scorciatoia si apre automaticamente, altrimenti in una gara è necessario colpirla con un una bomba, un missile o una maschera per aprire la porta.

Per vedere in dettaglio tutte le scorciatoie del gioco, così da individuarle più facilmente vi consigliamo di guardare il video riportato in cima. Se avete bisogno di altri consigli, invece, potete consultare la nostra guida introduttiva di CTR Nitro Fueled.

Ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine vi abbiamo riportato anche tutti i trucchi e i codici di CTR Nitro Fueled, con i quali è possibile sbloccare il personaggio di Penta Pinguino e diversi altri extra.