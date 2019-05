Crash Team Racing Nitro Fueled: Video Anteprima del remake di CTR

A distanza di vent'anni dal suo esordio sulla prima PlayStation, Crash Team Racing si prepara a scendere di nuovo in pista con un remake sottotitolato Nitro Fueled. Noi abbiamo provato il gioco a circa un mese dall'uscita e nella nostra Video Anteprima trovate tutte le informazioni sul gioco.

Se volete quindi scoprire di più sul remake del titolo che ha stregato tutti i giocatori che l'hanno provato almeno una volta sulla prima generazione di console targate Sony, non potete assolutamente perdervi il nostro nuovo video, che ha come sfondo dei filmati inediti di gameplay.

Prima di lasciarvi alla nostra Video Anteprima del gioco, vi ricordiamo che il suo arrivo sugli scaffali di tutti i negozi è previsto per il prossimo 21 giugno 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Purtroppo al momento non si hanno informazioni sulla possibile edizione PC, che potrebbe fare il proprio debutto in un secondo momento.

Avete già dato un'occhiata al nuovo bundle di PS4 Slim con CTR Nitro Fueled all'interno della confezione? Pare inoltre che i kart di Crash Team Racing Nitro Fueled potranno essere personalizzati in vari modi, mentre le skin Electro di Crash e Coco sono già state mostrate in un breve trailer.