Crash Team Racing Nitro-Fueled: un video mostra le skin Electron di Crash, Coco e Cortex

L'account Twitter ufficiale di Crash Bandicoot si è appena aggiornato con un breve trailer che ci presenta tre nuovi costumi per Crash, Coco e Neo Cortex in arrivo con CTR Nitro-Fueled.

Si tratta della versione Electron dei tre celebri personaggi della serie, che potranno così assumere un aspetto molto diverso rispetto a quello al quale siamo abituati. I tre costumi, che possono essere visti in movimento nel filmato in calce alla notizia, possono essere sbloccati solo ed esclusivamente prenotando il gioco e saranno disponibili sin dal lancio. Questi non sono inoltre i primi costumi aggiuntivi annunciati ufficialmente per il gioco, dal momento che un trailer pubblicato qualche giorno fa ci ha mostrato alcuni dei kart e dei costumi in arrivo esclusivamente su PlayStation 4.

Vi ricordiamo che Crash Team Racing Nitro-Fueled sarà disponibile in tutti i negozi a partire dal prossimo 21 giugno nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Stando a quanto dichiarato in una recente anteprima, il gioco supporterà i 60 fotogrammi al secondo solo nelle versioni Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Gli sviluppatori hanno poi annunciato che attualmente non ci sono piani per l'introduzione del cross-play.