Crash Team Racing Nitro Fueled: Video Recensione in 4K del remake di CTR

A distanza di vent'anni, si torna in pista con il remake di Crash Team Racing. Realizzato dal team Beenox, Nitro Fueled è un atto d'amore per il titolo di Naughty Dog, dimostrandosi al contempo sia un sentito omaggio sia una reinterpretazione dell’opera originale.

Da quando è stato deciso per il rinvigorimento del franchise di Crash Bandicoot dopo gli anni bui dell'epoca PS2/PS3, Activision ha dimostrato di voler fare sul serio, e dopo il ritorno della trilogia originale, apprezzato dai fan di tutto il mondo, è ora di mettersi a bordo dei go-kart, accendere il motore e sfrecciare a tutto gas come se fosse il 1999.

Con una grafica decisamente ripulita ed un modello di guida divertente e immediato, Crash Team Racing Nitro Fueled offre un piatto davvero ricco in cui tuffarsi, visto che sono presenti, oltre alle piste dello storico CTR, anche quelle presenti in Crash Nitro Kart, suo sequel spirituale per PlayStation 2.

Inoltre, il sistema di sblocco e personalizzazione delle proprie vetture, simile a quanto già visto in Mario Kart 8, aggiunge ulteriore longevità al gioco, che tra la modalità storia in single-player e le immancabili sfide multiplayer sia in locale che online, promette ore e ore di divertimento.

Andiamo a vedere come si comporta il gioco nella nostra videorecensione. Per approfondire ulteriormente, sul nostro sito trovate la recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled scritta, e tutte le ultime notizie sul gioco, tra cui un ricco speciale su CTR.