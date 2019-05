Crash Team Racing Nitro Fueled: Zem & Zam si presentano in un trailer!

A poco meno di un mese dal lancio di Crash Team Racing: Nitro Fueled, Beenox e Activision hanno pubblicato un nuovo trailer del gioco che ci presenta Zem & Zam!

I due formidabili (e spregevoli) corridori alieni di Gasmoxia arrivano direttamente da Nitro Kart: nella raccolta, infatti, oltre ai contenuti di Crash Team Racing saranno presenti anche personaggi e piste del capitolo uscito nel PlayStation 2, GameCube e Xbox uscito nel 2003. Manco a dirlo, Zem & Zam sono alleati del perfido villain Nitros Oxide, anch'esso presente nel gioco in qualità di corridore. Potete ammirare il trailer in apertura di notizia, buona visione!

Crash Team Racing: Nitro Fueled, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 21 giugno. Pochi giorni fa abbiamo avuto modo di scoprire i primi dettagli sulla Modalità Avventura, che potrà essere affrontata sia in versione Nitro-Fueled, ricca di novità, che in versione Classica. In occasione del lancio del gioco, Sony commercializzerà due bundle PlayStation 4 con Crash Team Racing: Nitro Fueled.