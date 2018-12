Crash Team Racing: secondo un nuovo report, verrà annunciato ai Game Awards

Nella giornata di ieri abbiamo portato alla vostra attenzione un rumor sulla possibile esistenza della versione remastered di Crash Team Racing.

Qualcuno ha tuttavia espresso più di un dubbio sull'attendibilità dell'informazione, visto che la fonte non è ufficiale. Si tratta infatti di una pagina gestita dai fan, che ha aggiornato la propria immagine di copertina alludendo al titolo di corse del marsupiale arancione. Nel frattempo, però, è emerso un indizio decisamente più interessante.

Quest'oggi Hollie Bennett di PlayStation Access ha ricevuto in regalo una coppia di dadi di peluche arancioni (come Crash!), un oggetto che viene tipicamente appeso allo specchietto retrovisore delle automobili. In allegato, c'era un bigliettino con sopra scritto: "Derapando verso i Game Awards il 6 dicembre", firmato da un anonimo. Il colore arancione, il riferimento ai motori, e il fatto che sia stato usato il termine derapare, un'azione che in Crash Team Racing ricopre un ruolo fondamentale nel gameplay, lasciano adito a ben pochi dubbi.

In ogni caso, non possiamo considerare quest'indizi come una conferma ufficiale, pertanto vi invitiamo a non volare alto con l'immaginazione, almeno per il momento. Ne sapremo sicuramente di più alla cerimonia di presentazione dei Game Awards 2018, che si svolgerà a partire dalle 02:30 di venerdì 7 dicembre. Noi di Everyeye, chiaramente, la seguiremo in diretta!