Crash Team Rumble: 5 cose da sapere assolutamente prima di iniziare

Il simpatico marsupiale arancione compie il suo ennesimo ritorno: Crash Team Rumble è disponibile su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One dal 20 giugno 2023, pronto ad intrattenere i fan con una produzione multiplayer atipica per gli standard della serie.

Che cos'è dunque Crash Team Rumble? Ecco 5 cose da sapere assolutamente sulla produzione targata Activision e Toys For Bob:

Lo scopo del gioco

Crash Team Rumble è concepito come un gioco multiplayer competitivo nel quale due squadre da quattro membri ciascuna si danno battaglie in sfide che mescolano Platform e Strategia in un mix originale ed inconsueto. Nel corso delle partite vince il team che riesce a raccogliere il maggior numero di Frutti Wumpa: i giocatori faranno dunque ricorso ad ogni tipo di tattica ed abilità speciale del proprio personaggio per fare incetta dei preziosi frutti, lasciando ai rivali solo le briciole.

Solo multiplayer

Data appunto la natura del gioco, Crash Team Rumble prevede solo il multiplayer come opzione di gioco: non c'è quindi nessuna opzione single player, lo spin-off è pensato per essere giocato online in compagnia dei propri amici e contro avversari sparsi per il mondo in sfide dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento.

Nessuna modalità Storia

Riallacciandoci direttamente al punto precedente, con la mancanza di una modalità single player o di una sorta d'avventura, Crash Team Rumble non prevede di conseguenza alcuno Story Mode vero e proprio. L'azione sarà la sola protagonista della produzione, con gli utenti del tutto concentrati sulle sfide messe a punto da Toys For Bob senza ulteriori distrazioni.

Free-To-Play?

No, Crash Team Rumble non è free-to-play e deve essere dunque acquistato regolarmente a pagamento in versione digitale oppure in formato fisico attraverso la Deluxe Edition. Quest'ultima è venduta a 39,99 euro, mentre il formato digitale è proposto a 29,99 euro.

I personaggi giocabili

Crash Team Rumble prevede una nutrita serie di eroi e villain giocabili, con la presenza di tutti i più iconici personaggi della serie di Crash Bandicoot. I giocatori potranno dunque scegliere tra 10 personaggi complessivi: Crash, Coco, Tawna, Cortex, Dingodile, Catbat, Ripper Roo, N. Brio, N. Gin e N. Tropy. A questi si aggiungono inoltre 5 personaggi di supporto: Aku Aku, Uka Uka, N. Oxide, Akano e Lani-Loli.

Prima di immergervi nelle battaglie di Crash Team Rumble, vi ricordiamo infine i 5 migliori giochi di Crash Bandicoot finora realizzati, meritevoli di essere giocati almeno una volta nella vita.