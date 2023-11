Crash Team Rumble accoglie Spyro: il draghetto viola vola con la Stagione 3

Crash Team Rumble si prepara ad aggiungere nella sua rosa di personaggi giocabili una vera e propria icona: il draghetto Spyro, che sbarcherà all'interno del gioco multiplayer targato Toys For Bob con l'inizio della Stagione 3 attesa nelle prossime settimane.

Come confermato dalla pagina Twitter/X ufficiale dei The Game Awards, Spyro entrerà a far parte di Crash Team Rumble a partire dal 7 dicembre 2023, la stessa data in cui si svolgerà la nuova edizione dei TGA. Non ci sono per adesso dettagli più approfonditi su tutti i contenuti della Stagione 3, intitolata All Fired Up, ma a questo punto è molto probabile che lo scopriremo proprio nel corso della serata presentata da Geoff Keighley. I fan del titolo multiplayer a squadre hanno dunque un motivo in più per seguire la serata e scoprire cosa bolle nelle pentole di Activision e Toys For Bob.

La speranza è che l'arrivo di un personaggio molto amato come Spyro possa dare una spinta in più al gioco in termini di popolarità: nel periodo di lancio lo scorso giugno, infatti, Crash Team Rumble raggiunse numeri disastrosi su Twitch, con meno di 30 spettatori a seguire le dirette incentrate sul gioco.

Va comunque detto che, come emerso nella nostra recensione di Crash Team Rumble, la produzione Activision non era riuscita a convincere fino in fondo a causa anche della sua limitata offerta contenutistica. Chissà se con Spyro e le altre novità della Stagione 3 la situazione migliorerà sempre di più.