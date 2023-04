Crash Team Rumble in azione: oggi al via la Closed Beta del gioco multiplayer

Vi abbiamo raccontato i primi dettagli sulla produzione nella nostra anteprima di Crash Team Rumble, ma ora avete la possibilità di testate il gioco con mano.

Alle ore 19:00 in punto di oggi, giovedì 20 aprile, prenderà infatti ufficialmente il via la Closed Beta di Crash Team Rumble. La sessione di prova del gioco, lo ricordiamo, è riservata a coloro che hanno effettuato il preordine del titolo, in arrivo il prossimo 20 giugno 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

In questo primo assaggio di Crash Team Rumble, i giocatori avranno la possibilità di testare le dinamiche di gioco del titolo, assumendo la guida di cinque personaggi principali, ovvero Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex e Dingodile. Per l'occasione, gli scontri 4v4 si svilupperanno sullo sfondo di tre diverse arene, con la possibilità di seguire un breve tutorial introduttivo. Esattamente come nella versione finale del gioco, inoltre, anche la Closed Beta di Crash Team Rumble supporterà il cross-play, così da consentire l'interazione tra gli utenti attivi su diversi hardware.



Gli appassionati di Crash Bandicoot curiosi di provare questa sua declinazione multiplayer avranno a disposizione l'intero weekend: la Closed Beta si concluderà infatti nella giornata di lunedì 24 aprile.