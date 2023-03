Crash Team Rumble: il Battle Pass sarà necessario per potenziare gli eroi?

Da diversi giorni siamo ormai venuti a conoscenza delladata d'uscita di Crash Team Rumble, insieme ad altri dettagli relativi alla beta e alle edizioni del gioco. Proprio in riferimento a quest'ultime, sappiamo anche che Crash Team Rumble conterrà un Battle Pass al suo interno, ma come funzionerà esattamente?

Ma soprattutto, esso avrà al suo interno personaggi e poteri per i nostri eroi? La risposta sopraggiunge direttamente dalla stessa Activision la quale, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato che non saranno presenti nuovi personaggi e poteri all'interno del Battle Pass che, piuttosto, potranno essere ottenuti senza ricorrere ad acquisti in-game.

"Vogliamo un'esperienza bilanciata che permetta a tutti i giocatori di godere del divertimento che Crash Team Rumble ha da offrire" è quello che la compagnia dietro la creazione del venturo progetto ha dichiarato attraverso il proprio blog ufficiale. Il tutto si ricollega alla già annunciata presenza di Pass stagionali per la Season 1 e 2 di Crash Team Rumble anche se, almeno fino a questo momento, non vi erano molte informazioni.

Dunque, stando alle informazioni reperibili da quanto comunicato in via ufficiale, all'interno del Battle Pass vi saranno solo cosmetici, emote e altro ancora, il che garantirà un'esperienza di gioco accessibile anche a coloro i quali non vorranno procedere con l'acquisto di contenuti in-game attraverso micro-transazioni. Si attende quindi l'arrivo del prossimo progetto di Activision dedicato al simpatico marsupiale che abbiamo amato negli anni, anche se la data d'uscita di Crash Team Rumble è tutt'altro che fortunata.

Lo scontro tra Crash e altri titani videoludici - del calibro di Final Fantasy e non solo - è dietro l'angolo, ma non vediamo l'ora di scoprire ciò che Activision ha in serbo per tutti i giocatori.