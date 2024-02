Crash Team Rumble ha avuto vita breve: il supporto sta per terminare

Come ben saprete, questa sera è arrivato l'annuncio dell'indipendenza di Toys For Bob, il celebre team di sviluppo che non è più legato ad Activision. Oltre alla dichiarazione che segnerà il futuro della software house, è arrivata anche la conferma dell'interruzione al supporto di Crash Team Rumble.

Pubblicato nel corso dell'estate 2023, Crash Team Rumble era il gioco multiplayer competitivo con i personaggi provenienti dalla celebre serie di titoli platform. Purtroppo, però, il titolo non ha mai avuto il successo sperato anche a causa de l modello di distribuzione, visto che si trattava di un prodotto venduto a prezzo budget e non di un free to play. L'assenza di giocatori sui server e i recenti cambiamenti in quel di Toys For Bob hanno quindi spinto Activision a decidere di terminare il supporto: a partire dalla prossima settimana, non arriveranno più aggiornamenti per il titolo.

Stando alle dichiarazioni del colosso dell'industria videoludica, le microtransazioni verranno disabilitate con la patch del 4 marzo 2024, la quale farà anche in modo che venga proposto a tutti i giocatori uno speciale Battle Pass gratuito composto da 500 livelli, il quale includerà tutte le ricompense delle prime tre stagioni.

È bene specificare, onde evitare qualsiasi tipo di fraintendimento, che con il termine del supporto non si intende la chiusura dei server. Almeno per il momento, quindi, il gioco continuerà a funzionare e non sembra esserci l'intenzione di staccare la spina da parte di Activision.

Avete già letto la nostra recensione di Crash Team Rumble?