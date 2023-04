Crash Team Rumble: a caccia di frutti Wumpa in 11 minuti di gameplay

La Closed Beta di Crash Team Rumble è iniziata da ieri per chi ha preordinato il titolo su PlayStation e Xbox. Se non siete tra i fortunati che possono godersi il titolo multiplayer in anticipo, potreste voler dare uno sguardo al nuovo filmato di gameplay pubblicato da Game Informer.com.

La testata statunitense ci fornisce ben 11 minuti di gameplay tratti da Crash Team Rumble, con cui possiamo farci un'idea più chiara sulla proposta ludica del gioco multiplayer online. In questa nuova produzione targata Toys for Bob (gli stessi autori di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Bandicoot 4: It's About Time), l'obiettivo di gioco sarà molto semplice: raccogliere e consegnare i frutti Wumpa. A complicare le cose, chiaramente, ci sarà la squadra avversaria, con cui dovremo vedercela all'interno di mappe che potremo esplorare in svariati modi.

Il combattimento costituirà parte integrante del gameplay, ma è evidente come la componente platform sia ancora ben presente in questa variante multiplayer online di Crash Bandicoot. Per passare da un punto all'altro delle aree potremo persino sfruttare dei pad che ci catapulteranno in un istante nel punto desiderato.

Augurandovi una buona visione, vi ricordiamo che Crash Team Rumble sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 20 giugno di quest'anno. Per ulteriori approfondimenti vi consigliamo di consultare la nostra Anteprima di Crash Team Rumble.