Crash Team Rumble: si va a caccia ai frutti Wumpa nel trailer introduttivo

Con l'inizio della Closed Beta di Crash Team Rumble, per Activision è giunta l'ora di pubblicare la frizzante sequenza in cinematica che darà inizio alla prossima avventura arcade firmata Toys for Bob.

Il trailer sfornato dalle fucine digitali che hanno dato forma, tra gli altri, a Crash Bandicoot 4 It's About Time e alla N. Sane Trilogy ci tuffa nelle atmosfere di questo spin-off per farci reincontrare i personaggi più iconici della serie.

Nel corso di ogni partita, il nostro compito sarà quello di raccogliere e consegnare il maggior numero possibile di frutti Wumpa, nella speranza che la propria squadra completi l'incarico prima degli avversari.

Come suggerito dal trailer introduttivo, il combattimento sarà una componente centrale del gameplay e spronerà tutti i giocatori a studiare le mosse dei nemici e a prenderne le dovute contromisure per acquisire i frutti Wumpa necessari alla vittoria.

Già che ci siamo, vi lasciamo al resoconto della nostra prova con la Beta di Crash Team Rumble, con le analisi di Riccardo Cantù sull'esperienza confezionata da Toys for Bob per il platform adventure a vocazione multiplayer che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 20 giugno su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.