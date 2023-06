Crash Team Rumble: come sbloccare tutti i personaggi

Se avete appena iniziato a giocare al nuovo Crash Team Rumble, titolo multiplayer online ambientato nell'universo di Crash Bandicoot, vi sarfete resi sicuramente conto che sono pochissimi i personaggi selezionabili e la maggior parte degli eroi va sbloccata. Scopriamo insieme come fare per avere accesso ad ognuno degli otto eroi iniziali.

Ecco di seguito l'elenco completo dei personaggi di Crash Team Rumble con la descrizione dei requisiti per sbloccarli:

Crash Bandicoot - Disponibile da subito

- Disponibile da subito Coco Bandicoot - Disponibile da subito

- Disponibile da subito Dingodile - Disponibile da subito

- Disponibile da subito Tawna - Si sblocca ottenendo 6 distintivi da Marcatore depositando i Frutti Wumpa

- Si sblocca ottenendo 6 distintivi da Marcatore depositando i Frutti Wumpa Catbat - Si sblocca ottenendo 15 distintivi da Marcatore depositando i Frutti Wumpa

- Si sblocca ottenendo 15 distintivi da Marcatore depositando i Frutti Wumpa Dr. Neo Cortex - Si sblocca ottenendo 15 distintivi da Potenziatore conquistando gemme

- Si sblocca ottenendo 15 distintivi da Potenziatore conquistando gemme Dr. N. Brio - Si sblocca ottenendo 6 distintivi da Difensore facendo cadere i Frutti Wumpa

- Si sblocca ottenendo 6 distintivi da Difensore facendo cadere i Frutti Wumpa Dr. N. Tropy - Si sblocca ottenendo 50 distintivi da Difensore facendo cadere i Frutti Wumpa

Come potete notare, è davvero semplice aggiungere al roster gli eroi inizialmente bloccati, poiché non occorre scalare i livelli del Battle Pass e le sfide sono alla portata di tutti. È infatti sufficiente accumulare distintivi giocando in ruoli specifici. I Marcatori devono ottenere i badge depositando i Frutti Wumpa, i Potenziatori devono dedicarsi alla conquista dei punti di controllo a forma di gemma e i Difensori devono far perdere agli avversari i frutti accumulati. L'unico reale ostacolo è lo sblocco di N. Tropy, visto che l'accumulo di 50 distintivi richiederà un po' d'impegno.

