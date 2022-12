Crash Team Rumble sarà cross-platform? Arrivano nuove informazioni da Activision

In seguito alle numerose indiscrezioni e voci di corridoio sull'esistenza di un nuovo progetto dedicato al brand di Crash Bandicoot, l'iconico marsupiale si è mostrato al grande pubblico in occasione dei The Game Awards. Finalmente Crash Team Rumble è realtà e, a pochi giorni di distanza dall'annuncio, giungono nuove informazioni da Activision.

Nelle ultime ore, infatti, il publisher ha rilasciato alcuni dettagli su quello che sarà il prossimo progetto dedicato all'universo di Crash, dichiarando molte informazioni importanti sul sopracitato Team Rumble. Stando a quanto riferito da Activision, Crash Team Rumble sarà un titolo multiplayer multipiattaforma, il che garantirebbe a tutti i giocatori di venire meno alle limitazione degli ecosistemi PlayStation e Xbox per potersi sfidare in un match online.

Il prodotto, che uscirà in un periodo non meglio specificato dell'anno che deve giungere alle porte, permetterà a tutti gli utenti di non dover sottostare alle problematiche del sistema utilizzato, che esso sia di ultima o vecchia generazione. Tuttavia, almeno per il momento, il sito ufficiale di Activision non fa alcun riferimento all'esistenza di una versione Nintendo Switch di Crash Team Rumble. Ciò significa, almeno per il momento, che i possessori della console ibrida della Grande N non avranno modo di poter accedere alla suddetta esperienza.

Impersonando Crash, Dingodile e tanti altri personaggi che hanno da sempre caratterizzato l'universo del simpatico marsupiale, sarà possibile sfidarsi in match online 4vs4, giocando in squadra con o contro i propri amici grazie alla nuova avventura confezionata dai ragazzi di Toys for Bob e pubblicata da Activision. Al momento non vi sono molte altre informazioni rilasciate dal team di sviluppo e dal publisher, lasciando così aperti alcuni interrogativi circa l'esistenza di un secondo progetto di Crash Bandicoot, di cui uno denominato Wumpa League.