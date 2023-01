Crash Team Rumble: data rivelata da un retailer UK? Spunta un dubbio leak

Durante i Game Awards 2022 è stato annunciato ufficialmente Crash Team Rumble, il nuovo spin-off della serie con protagonista il marsupiale arancione che stavolta si cimenta in battaglie multiplayer 4 contro 4 assieme ai suoi amici e nemici.

Toys For Bob ha confermato che Crash Team Rumble arriverà nel corso del 2023 su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, sebbene per il momento né gli sviluppatori, né Activision Blizzard hanno fornito dettagli più precisi sulla finestra di lancio. Ad insospettire è però un rivenditore del Regno Unito, che ha messo in catalogo la versione PS5 del il nuovo gioco di Crash segnalando persino una data d'uscita.

Stando allo store online Hit, Crash Team Rumble sarà disponibile a partire dal 4 aprile 2023, con prezzo di vendita fissato al 63,99 sterline. Una data che tuttavia appare per ora piuttosto improbabile, dato che il gioco è stato annunciato soltanto lo scorso dicembre, senza contare anche un prezzo poco coerente rispetto a quanto di solito vengono venduti la maggior parte dei giochi PS5, di solito proposti 69,99 sterline al lancio.

Al tempo stesso non è comunque completamente da escludere che Crash Team Rumble possa farcela già per il prossimo aprile, dato che Crash Bandicoot 4 It's About Time venne pubblicato nell'ottobre del 2020 quattro mesi dopo il reveal trailer: in quell'occasione, però, Activision rivelò subito la data d'uscita di Crash 4, cosa che non è stata invece fatta in questa nuova occasione.

Non resta che aspettare eventuali conferme o smentite da parte di Activision, che nel frattempo ha rivelato che Crash Team Rumble sarà cross-platform.