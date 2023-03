Crash Team Rumble: data di uscita, come accedere alla Beta e tutte le edizioni

Activision annuncia la data di uscita di Crash Team Rumble, nuovo gioco multiplayer a squadre 4vs4 sviluppato da Toys for Bob e in arrivo il 20 giugno 2023 su PC e tutte le principali console Xbox e PlayStation. Il lancio sarà anticipato da una Closed Beta dedicata a coloro che hanno effettuato il preordine di una qualsiasi versione.

La Closed Beta include cinque diversi personaggi giocabili tra cui Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex e Dingodile, oltre a tre arene diverse tra loro così da poter sfruttare al massimo le potenzialità di ogni singola mappa del gioco.

Oltre alla Standard Edition (29.99 dollari negli USA) Crash Team Rumble uscirà anche in versione Deluxe Edition (39.99 dollari negli USA) per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. L'edizione standard include in aggiunta una serie di contenuti aggiuntivi post-lancio e modalità a tempo limitato, accesso alla Closed Beta con il preordine e il Premium Battle Pass della Stagione 1.

La Deluxe Edition contiene in aggiunta anche 25 livelli del Battle Pass Stagione 1, il Battle Pass Premium della Stagione 2 e il Proto Pack con una serie di opzioni di personalizzazione e altri oggetti estetici. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Crash Team Rumble.