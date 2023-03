Crash Team Rumble ha una data di uscita poco fortunata: si scontra con Final Fantasy 16!

Il nuovo Crash Team Rumble esce il 20 giugno, un lancio a inizio estate si addice ad un gioco multiplayer... quest'anno però giugno sembra essere affollato e le tante uscite rischiano di togliere preziosa visibilità a Crash Team Rumble.

La data di uscita scelta dal publisher Activision Blizzard espone il gioco ad una serie di problematiche non di poco conto, considerando che il 2 giugno uscirà Street Fighter 6 mentre il 6 giugno è la volta di Diablo 4 (altro gioco targato Activision Blizzard) senza contare che il 22 giugno uscirà Final Fantasy XVI, quest'ultimo però disponibile solo su PlayStation 5.



Lo sappiamo cosa state pensando, si tratta di giochi molto diversi tra loro e che si toglieranno pubblico a vicenda. Questo è sicuramente (almeno in parte) vero, è altrettanto vero però che Crash Team Rumble è un progetto relativamente piccolo con una campagna marketing sicuramente non mastodontica e non paragonabile ai colossi citati poco sopra.



Il nuovo gioco di Crash Bandicoot ha bisogno di una vasta user base per sopravvivere, trattandosi di un titolo multiplayer Crash Team Rumble deve attirare e mantenere milioni di giocatori in breve tempo per potersi garantire un sostentamento continuo. Obiettivo possibile? Sicuramente sì, ma l'agguerrita concorrenza potrebbe "rompere le uova nel paniere" a Crash Team Rumble.