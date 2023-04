Crash Team Rumble è su Game Pass o PlayStation Plus al lancio?

Dopo oltre due anni dal lancio di Crash Bandicoot 4, il marsupiale arancione e la sua cricca di amici (e nemici) sono pronti a tornare sugli schermi videoludici per darsele di santa ragione nelle arene di Crash Team Rumble, un gioco multiplayer che sembra perfetto per servizi in abbonamento come Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra e Premium.

Purtroppo, se siete tra coloro che sperano di ritrovarselo in uno dei due servizi in abbonamento fin dal day-one, abbiamo una brutta notizia per voi: Crash Team Rumble non verrà aggiunto né a Xbox Game Pass né a PlayStation Plus Extra e Premium al lancio, che ricordiamo essere previsto per la giornata del 20 giugno 2023 su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Se siete interessati a sfidarvi nei panni di Crash & co. fin da subito, dovrete necessariamente procedere all'acquisto del gioco, che in compenso ha un prezzo davvero allettante.

Crash Team Rumble può già essere preordinato in Edizione Standard su PlayStation Store e Xbox Store al prezzo budget di 29,99 euro, con tanto di accesso al Battle Pass Premium della Stagione 1, Skin Retro per Tawna e accesso alla Beta Chiusa, che si svolgerà a partire dal 20 aprile 2023. Ancor più allettante la Deluxe Edition, che ai contenuti già menzionati aggiunge anche il Battle Pass Premium della Stagione 2, lo sblocco immediato dei primi 25 livelli del Battle Pass Premium della Stagione 1 e il Pacchetto Proto Digitale, che include 8 skin eroe "Cubettoso", l'Ombra "Pixellato", la musica per la vittoria in gioco "Get On My Level", il cappello "Cubettoso", lo zaino "Cubettoso", l'effetto punti "Cubettoso" e un banner unico.

Nel caso ve lo foste perso, segnaliamo che Crash Team Rumble è un gioco multiplayer a squadre 4vs4 nel quale gli iconici personaggi della serie dovranno darsele di santa ragione in un'ampia varietà di arene. Per condurre la loro squadra alla vittoria dovranno saltare, scivolare, rimbalzare e colpire duro per accaparrarsi più Wumpa dei loro avversari e al contempo difendere i frutti già faticosamente conquistati. È già stato confermato che nei Battle Pass di Crash Team Rumble non ci saranno nuovi eroi e potenziamenti, ma solamente oggetti di natura cosmetica.