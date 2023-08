Crash Team Rumble è gratis per pochi giorni: tutti i dettagli della Free Trial

Probabilmente a causa dello scarso numero di giocatori che popolano i server di Crash Team Rumble, Activision e Toys For Bob hanno deciso di dare il via ad un'interessante iniziativa attraverso la quale chiunque può scaricare il gioco in maniera gratuita e provarlo per un periodo di tempo limitato.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti disponibili per gli utenti che scaricheranno il gioco in versione di prova:

Personaggi

Crash Bandicoot

Coco Bandicoot

Dingodile

Poteri

Healing Fridge

Flytrap Spitter

Mappe

Surreal Summit

Serenity Gardens

Just Beachy

N.Sanity Caverns

City Scrape

Calamity Canyon

Tiki Towers

Rusted Refinery

Tar Valley

Bogged Down

Come potete notare, quindi, le limitazioni riguardano esclusivamente i personaggi disponibili e i poteri utilizzabili, poiché le 10 mappe presenti in questa demo sono esattamente le stesse della versione completa. Occorre infatti precisare che gli utenti che prenderanno parte all'iniziativa potranno competere contro coloro i quali hanno acquistato il titolo, dal momento che il gioco è lo stesso ad eccezione della più ristretta cerchia di eroi e poteri a disposizione.

La Free Trial è già disponibile e sarà possibile giocare gratuitamente fino al prossimo 14 agosto 2023.

Avete già letto la nostra recensione di Crash Team Rumble?