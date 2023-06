Crash Team Rumble è solo multiplayer o anche single player?

Crash Bandicoot ed i suoi amici e nemici sono pronti a tornare per darsi battaglia: Crash Team Rumble sarà disponibile a partire dal 20 giugno 2023 su console PlayStation e Xbox. Ma il nuovo progetto è pensato esclusivamente per il multiplayer oppure ci sono anche componenti single player?

Ebbene, dimenticatevi qualunque componente per giocatori solitari: Crash Team Rumble è concepito come uno spin-off rigorosamente multiplayer e non prevede nessun elemento single player, che si tratti di una mini-avventura o di modalità apposite. L'opera sviluppata da Toys for Bob viene descritta come un multiplayer online in stile "Platform Strategico", e prevede scontri tra due squadre composte da 4 membri ciascuno, con lo scopo di raccogliere un numero di Frutti Wumpa maggiore rispetto agli avversari per vincere. Ogni personaggio ha inoltre le proprie caratteristiche peculiare da sfruttare sul campo di battaglia per mettere in difficoltà i rivali.

Chiaramente non è da escludere che gli sviluppatori non aggiungano un domani eventuali sfide o modalità pensate per il single player via DLC o update, tuttavia si tratta di un'ipotesi davvero improbabile data la natura dell'opera, pensata per essere interamente giocata in compagnia di altri giocatori in rete.

Per ulteriori dettagli non perdetevi il nostro provato di Crash Team Rumble basato sulla Closed Beta. Eccovi inoltre 11 minuti di gameplay di Crash Team Rumble che vi permettono di vedere in azione il gioco in maniera più approfondita.