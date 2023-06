Crash Team Rumble, numeri disastrosi su Twitch: ha meno di 30 spettatori

A poco più di una settimana dal lancio, Crash Team Rumble sta toccando picchi inaspettatamente bassi su Twitch, che lasciano intuire un calo dell'interessa drastico da parte dei giocatori. Il multiplayer game curato da Toys for Bob conta al momento soltanto 20 spettatori sulla piattaforma di streaming.

Sebbene sia un titolo che per caratteristiche si presti bene ad essere trasmesso in diretta su piattaforme come Twitch, Crash Team Rumble non sembra aver fatto breccia nel cuore dei giocatori, che in larga parte stanno ignorando la nuova iterazione dedicata al marsupiale.

A frenare l'utenza potrebbe essere stato il modello di acquisto scelto da Activision, che ha reso disponibile il titolo al prezzo di 29,99 euro. Sempre più produzioni incentrate sul multiplayer tendono oggi a essere distribuite come free-to-play, con la monetizzazione che in questi casi proviene esclusivamente dalle microtransazioni. C'è inoltre da considerare che Crash Team Rumble non è stato pubblicato su PC né su Switch, ed è disponibile solo su piattaforme PlayStation e Xbox di vecchia e attuale generazione, dove vanno per la maggiore altri titoli multiplayer come Fortnite, Call of Duty e Apex Legends, sempre presenti tra i giochi più seguiti su Twitch.

