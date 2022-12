Crash Team Rumble è realtà! Il marsupiale arancione e i suoi amici si sfidano in arena

Dopo mesi e mesi di voci e indiscrezioni, che lo identificavano con il nome di Wumpa League, è stato finalmente annunciato Crash Team Rumble, nuovo gioco multiplayer che vedrà competere l'allegra combriccola del marsupiale arancione e i cattivoni capitanati dal Dr. Neo Cortex.

Prodotto da Activision Blizzard e sviluppato da Toys for Bob, gli stessi di Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4: It's About Time, Crash Team Rumble è descritto come un gioco multiplayer a squadre 4vs4 nel quale gli iconici personaggi della serie dovranno darsela di santa ragione in un'ampia varietà di arene. Per condurre la loro squadra alla vittoria dovranno saltare, scivolare, rimbalzare e darle di santa ragione per accaparrarsi più frutti Wumpa dei loro avversari e al contempo difendere il proprio bottino dalle loro mire.

Il trailer di Crash Team Rumble trasmesso ai Game Awards 2022, anche visionabile in apertura di notizia, offre un corposo assaggio dello stile grafico e delle meccaniche di gioco di questo nuovo esponente del franchise di Crash Bandicoot, che segue Crash Bandicoot: On The Run, un endless runner game per dispositivi mobili del 2021, e di Crash Bandicoot 4: It's About Time, quarto episodio regolare della saga lanciato nel 2020.

Crash Team Rumble è atteso nel corso del 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Non è la prima volta che il marsupiale arancione sceglie di non contemplare il PC tra le piattaforme di lancio.