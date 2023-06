Crash Team Rumble: svelati i Trofei e gli Obiettivi del frenetico multiplayer a squadre

Il debutto di Crash Team Rumble è letteralmente dietro l'angolo: il prossimo 20 giugno il marsupiale arancione farà ritorno assieme ai suoi amici e nemici in un frenetico gioco multiplayer a squadre disponibile su console PlayStation e Xbox. E in vista dell'esordio è intanto già emersa in rete la lista dei Trofei ed Obiettivi.

L'elenco segnalato dal portale Trueachievements si riferisce nello specifico agli Obiettivi delle versioni Xbox, ma come accade di consueto in questi casi si dovrebbe trattare della medesima lista anche per le edizioni PlayStation, con l'aggiunta dell'ambito Trofeo di Platino in quest'ultimo caso. In totale ci sono dunque 44 obiettivi da sbloccare, nessuno dei quali segreto e dunque subito ben visibili ad ogni giocatore. Su Xbox il valore complessivo degli obiettivi è di 1000 punti.

La larga maggioranza degli scopi da portare a termine è invero piuttosto semplice e classica: si va dal vincere un match competitivo con ciascuno dei personaggi giocabili a disposizione al raggiungere il level cap con uno qualunque degli eroi disponibili, per poi passare al raggiungere un tot di KO in una singola partita oppure equipaggiare specifici strumenti. E così via.

Raggiungere il Platino o i 1000 punti non dovrebbe dunque rivelarsi un'impresa troppo complicata per gli amanti di queste sfide, pronti a darsi battaglia attraverso questo curioso e folle ibrido tra un Platform ed uno strategico. Oltre a ricordarvi che Crash Team Rumble è un'esperienza solo multiplayer, per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra prova di Crash Team Rumble, che ci ha permesso di farci un'idea più chiara sull'opera sviluppata da Toys For Bob e prodotta da Activision.