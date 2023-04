Crash Team Rumble: trucchi per vincere ogni partita nella Closed Beta

In attesa del lancio ufficiale, Activision ha dato il via alla fase di test a porte chiuse per il suo Crash Team Rumble, uno spin-off del quarto capitolo che propone frenetiche partite multiplayer 4 contro 4. Se volete trionfare in ogni singolo match, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Conquistate le gemme

Come ben saprete, il fine ultimo di ogni partita di Crash Team Rumble consiste nel depositare quanti più frutti Wumpa possibile e superare quindi gli avversari. Esiste però un semplice trucco che consente di aumentare il quantitativo di collezionabili depositati, così da avere un vantaggio sulla squadra ostile. Con un meccanismo che ricorda molto quello degli sparatutto multiplayer con i punti di controllo, Crash Team Rumble permette di attivare un moltiplicatore dei Wumpa depositati: stiamo parlando delle Gemme, la cui conquista permette di aumentare il numero di frutti al momento della consegna per un periodo di tempo limitato. Se volete vincere, quindi, fareste bene a depositare tutto ciò che avete raccolto solo quando una o più Gemme sono sotto il controllo della vostra squadra e il relativo potenziamento è attivo.

Non date troppa importanza alle eliminazioni

Uno degli errori più comuni compiuti dai giocatori di Crash Team Rumble è quello di focalizzarsi troppo sui nemici. Malgrado la presenza di attacchi con cui far temporaneamente fuori gli avversari, sarebbe preferibile concentrare tutte le proprie forze sulla raccolta dei Wumpa, che è poi l'unico modo per giungere alla vittoria. Questo non significa che i nemici non vadano eliminati, ma tale azione va compiuta in modo strategico, così da mettere fuori gioco chi sta raccogliendo troppi frutti oppure chi è in procinto di andare a depositarli. A tal proposito, fate in modo da avere sempre una Guardia Gasmoxiana nella base avversaria, così da mettere i bastoni fra le ruote ai nemici.

Raccogliete le reliquie

Un altro elemento di gameplay che non andrebbe trascurato nel corso delle partite di Crash Team Rumble è la raccolta delle reliquie. Questi elementi collezionabili che sono sparsi in giro per la mappa possono essere scambiati presso le Stazioni delle Reliquie, postazioni che si attivano solo nelle fasi avanzate del match. Interagendo con le stazioni, è possibile ricevere potenziamenti che possono conferire al personaggio capacità uniche ed in grado di stravolgere la partita. Vi sono abilità che permettono di catapultarsi fra le varie aree della mappa o di rotolare sui nemici, così da mandarli KO con molta più facilità. Dal momento che questi power-up possono essere decisivi, è meglio non dedicarsi alle reliquie solo quando la stazione diventa disponibile, poiché a quel punto potrebbe già essere troppo tardi.

Vi ricordiamo che la Closed Beta di Crash Team Rumble è disponibile esclusivamente per coloro i quali hanno effettuato il preordine della versione digitale del gioco e resterà attiva fino al prossimo 24 aprile 2023.