Crash Team Rumble, volete giocarlo? La prova gratis è attiva, ma durerà poco

Sulla falsa riga di quanto fatto negli scorsi mesi da Toys For Bob con il free trial di Crash Team Rumble, è tempo per tutti gli utenti che non si sono ancora cimentati in questa nuova avventura di scoprire ciò che Crash Team Rumble ha di interessante da offrire in modo del tutto gratuito: il free trial è ancora attivo.

L'iniziativa in questione durerà ancora per non molto tempo: Crash Team Rumble potrà essere provato gratuitamente fino al 2 ottobre 2023. La produzione multiplayer dedicata al simpatico marsupiale arancione e a tutto il suo universo narrativo è attualmente oggetto di un accesso senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti intenzionati a conoscere il titolo in questione.

In particolare, ci sono cinque minigiochi che possono essere provati in Crash Team Rumble: Speed Run, Get Lit, Dig Deep, What's Cookin' e Bounce Balloons. L'avventura sopracitata è disponibile su tutte le piattaforme, ad eccezione di Nintendo Switch. Prendete quindi parte a questa esperienza su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Siete interessati all'iniziativa? Se siete indecisi sul provare o meno il risultato del lavoro svolto dai ragazzi di Toys For Bob, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Crash Team Rumble. Purtroppo, il titolo non ha avuto il seguito che speravamo: le botte tra marsupiali hanno avuto poco carisma nel corso della seconda metà di quest'anno.