Crash vs Spyro Racing esisteva davvero: un video mostra il prototipo su Xbox

Avete sempre sognato un nuovo kart game in stile Crash Team Racing con protagonisti i personaggi provenienti sia da Crash che da Spyro? Sappiate allora che qualche anno fa un progetto del genere era realmente in sviluppo e qualcuno ha messo le mani su un prezioso prototipo.

A fare questo importante ritrovamento è stato il proprietario del canale YouTube Modern Vintage Gamer, che ha messo le mani su un kit di sviluppo di una vecchia Xbox, il cui hard disk è pieno zeppo di file. Il più importante di tutti è però quello il cui nome non dà alcun indizio sul suo contenuto: si tratta infatti di un prototipo di Crash vs Spyro Racing, un prodotto di cui in passato si è parlato ma che non è mai stato confermato.

Avviando il file è possibile visualizzare il breve filmato introduttivo che vede le automobiline dei due protagonisti scontrarsi, ma il gioco vero e proprio è ancora lontano dal completamento e l'unico pilota utilizzabile non è riconoscibile. Lo stesso circuito visibile nel filmato è privo di molti dettagli e sembra essere a tema giapponese, con tanto di ciliegi in fiore sullo sfondo.

