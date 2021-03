Crayta arriva su PC: l'ex esclusiva Google Stadia è gratis su Epic Store

Gli autori di Unit 2 Games Limited approfittano dell'arrivo dei nuovi giochi gratis su Epic Store per lanciare nel negozio digitale di Epic la versione PC in Early Access di Crayta, il sandbox creativo tra Minecraft e Fortnite già disponibile dal luglio dello scorso anno su Google Stadia.

Il progetto di Unit 2 Games trae spunto dal capolavoro open world di Mojang e dal kolossal battle royale di Epic per proporre un'esperienza di gioco all'insegna della libertà creativa, da qui il nome scelto dai suoi autori per rappresentarne i contenuti.

In maniera non troppo dissimile da Dreams, infatti, anche Crayta si appoggia a un editor interno di facile utilizzo che permette agli appassionati di costruire il proprio gioco dei sogni attingendo a un vasto set di modelli grafici e oggetti preconfezionati, funzionalità logiche e sistemi da integrare per dare vita a platform, racing, shooter arcade, GDR e titoli multiplayer.

La versione PC di Crayta vanta anche il cross-play Google Stadia, sia per l'accesso ai livelli già creati dall'utenza della console in streaming di Big G che per le attività legate alle lobby online. La versione free-to-play. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di Crayta che ne accompagnano l'uscita gratis su PC con l'avvenuta partenza della fase Early Access su Epic Games Store.