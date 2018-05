Crazy Justice: il nuovo battle royale si mostra in cross-play tra Switch e Xbox One

Lo sviluppatore Black Riddles Studio ha pubblicato un nuovo video gameplay di Crazy Justice, mostrando in azione una partita online cross-play giocata su Nintendo Switch e Xbox One. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Anche se Crazy Justice farà il suo debutto in contemporanea su Nintendo Switch, Xbox One, PC e PlayStation 4, il cross-play sarà disponibile su tutte le piattaforme ad esclusione della console Sony, come già capitato in passato con altri titoli (il colosso giapponese, del resto, si è già dimostrato restio a questo genere di iniziative in diverse occasioni).

Dopo aver concluso con successo la raccolta fondi su Fig lanciata l'anno scorso, Crazy Justice uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC entro il secondo trimestre del 2018, presentandosi come un battle royale con elementi steampunk caratterizzato da un comparto grafico in cel-shading (ispirato per certi versi a Fortnite). Confermata la presenza di 20 eroi differenti, ognuno dotato di abilità particolari, senza dimenticare le varie location a fare da sfondo come New York, Egitto e Polo Nord.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla finestra di lancio di Crazy Justice, vi lasciamo con il nuovo video di gameplay riportato in cima alla notizia. Per tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.