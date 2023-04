Crazy Pokemon Monster Battle: l'avventura PvP sbarca gratis su Galaxy Store!

Le fucine digitali di Pengtai Interactive fanno felici gli appassionati di Pokemon lanciando ufficialmente Crazy Pokemon Monster Battle, un'avventura in salsa PvP disponibile su Galaxy Store e scaricabile gratis su tutti i dispositivi mobile del colosso tecnologico sudcoreano.

Monster Battle pesca a piene pani dalla proprietà intellettuale di Pokemon per farci indossare nuovamente i panni degli Allenatori e darci l'opportunità di competere in una serie di battaglie PvP in tempo reale.

Le sfide multiplayer da svolgersi contro gli altri appassionati corrono parallelamente alle attività di cattura e potenziamento delle creature più iconiche e rappresentative della serie di Pokemon: all'interno del gioco trovano spazio centinaia di Pokemon, ciascuno con numerosi attributi da evolvere e abilità speciali da sbloccare.

Il titolo propone anche delle scene d'intermezzo con protagonisti i personaggi più amati della serie animata targata The Pokemon Company: nel dare forma a questa esperienza interattiva a tinte nostalgiche, gli sviluppatori di Pengtai hanno attinto agli effetti sonori classici del cartone animato e alle scene più rappresentative di Pokemon.

In calce alla notizia trovate il link per scaricare gratuitamente Crazy Pokemon Monster Battle sullo store digitale di Samsung per dispositivi mobile.