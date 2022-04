Crazy Taxi e Jet Set Radio: reboot in arrivo, SEGA punta a super hit stile Fortnite

Secondo un report di Bloomberg, l'iniziativa Super Game di SEGA vedrebbe anche il lancio di reboot ad alto budget di due proprietà intellettuali molto amate della compagnia giapponese, parliamo di Crazy Taxi e Jet Set Radio.

Secondo un report di Bloomberg, SEGA Corporation sta adottando una nuova filosofia e l'obiettivo sarebbe quello di puntare a nuovi modi per avere un flusso di denaro continuo, andando quindi a competere sul terreno di giochi come Fortnite, Apex Legends e più in generale tutti quei progetti con ampio supporto e capaci di durare a lungo nel tempo.

Sega Sammy Holdings Inc avrebbe stanziato anche reboot ad alto budget di Crazy Taxi e Jet Set Radio da lanciare entro due o tre anni, stando ad alcune fonti bene informate sui fatti. L'obiettivo è quello di avere in catalogo una "Super Hit Globale" come Fortnite (questo il gioco citato più volte nel report di Bloomberg), Crazy Taxi e Jet Set Radio rappresentano solamente i primi due titoli del progetto SEGA Super Game, con la casa giapponese che inseguirebbe il modello di business reso celebre da Fortnite: free to play, cross-platform, multiplayer e acquisti in-app.

Il nuovo Crazy Taxi sarebbe in sviluppo da oltre un anno presso uno studio di Tokyo e l'obiettivo è quello di lanciarlo entro i prossimi due o tre anni, tuttavia non ci sono altri dettagli in merito e lo stesso vale per Jet Set Radio. Entrambi i progetti sono nelle primissime fasi di sviluppo e potrebbero essere cancellati, aggiunge la fonte. Un portavoce di SEGA contattato da Bloomberg non ha voluto commentare il report.