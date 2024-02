Crazy Taxi tra reboot live service e remake del gioco originale: parla noto leaker

SEGA è attivamente al lavoro sul reboot di Crazy Taxi che sarà un Tripla A, con lo studio nipponico che punta forte sul progetto. Qualche dettaglio in più su questo revival arriva ora da un noto leaker.

Stando a quanto rivelato via Twitter/X da MbKKssTBhz5, sembra che il nuovo Crazy Taxi in sviluppo presso gli studi di SEGA punta ad essere un live service AAA ispirato a giochi di forte richiamo come Fortnite: nei piani della compagnia nipponica ci sarebbe l'intenzione di puntare forte su personalizzazioni, produzione di eventi live e collaborazioni con altre realtà e franchise. In aggiunta, tra le modalità di gioco ci sarebbe spazio anche per una modalità survival fino a 100 giocatori pronti a scontrarsi in sfide dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento.

SEGA però non vorrebbe limitarsi solo alla produzione del reboot live service: sempre stando a quanto rivelato dal leaker, in ballo ci sarebbe anche la produzione di un remake dell'originale Crazy Taxi, pubblicato nell'ormai lontano 1999. Su quest'altro progetto, però, MbKKssTBhz5 non fornisce dettagli più precisi, e non è chiaro quando questo remake dovrebbe eventualmente vedere la luce.

In precedenza lo stesso leaker aveva anche rivelato dettagli sui ritorni di Jet Set Radio e Virtua Fighter, che dovrebbero essere dei reboot in entrambi i casi.