Creaks: annunciato il nuovo puzzle adventure di Amanita Design

Prosegue questo ricchissimo pomeriggio vivacizzato dall'iniziativa PlayStation Indies, che sta mettendo in risalto le opere degli sviluppatori indipendenti destinate ad arrivare su PlayStation 4.

Dopo FIST Forged in Shadow Torch, Maquette e Where the Heart Is, è arrivato il turno di Creaks, nuovo gioco di Amanita Design, studio noto per aver creato opere come Machinarium, Botanicula e Samorost. Creaks è descritto come un puzzle adventure con scenari disegnati a mano, animazioni precise, suoni inquietanti e un'accompagnamento musicale di tipo elettronico realizzato da Hidden Orchestra. Come spiegato dal Lead Designer and Artist Radim Jurdapareidolia, il gioco affronterà la tematica della pareidolia, definita come un'illusione subcosciente che tende a ricondurre oggetti o profili a forme note. Dopo poco minuti dall'inizio, i giocatori s'imbatteranno in delle strane creature negli oscuri corridoi di una villa... ma sono davvero pericolose? La meccanica di gioco principale prevederà la trasformazione di queste creature in oggetti ordinari mediante l'utilizzo delle fonti di luce, assieme alla necessità di spingere leve, posizionarsi su piattaforme a pressione e manipolare l'ambientazione per superare in astuzia le creature.

Potete farvi un'idea precisa su Creaks guardando il trailer dell'annuncio allegato in cima a questa notizia. La pubblicazione è prevista su PlayStation 4 nel corso di quest'estate. È stato confermato anche su PC.