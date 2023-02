Creare in 3D con IA disegnando in 2D: il gioco Toyforming esce tra poche ore

Vi ricordate dell'annuncio di Toyforming, il gioco che utilizza l'IA per trasformare disegni 2D in oggetti 3D? Ebbene, ora è arrivato il momento di trattare nuovamente la produzione, dato che è stato svelato che il gioco uscirà tra poche ore.

Infatti, come riportato anche da Pocket Gamer, nonché come si può vedere in un trailer pubblicato sul canale YouTube di Toyforming, il titolo verrà rilasciato per Android e iOS nella giornata del 24 febbraio 2023. In parole povere, al momento in cui scriviamo manca poco all'approdo del titolo sui principali store digitali.

Ricordiamo che le preregistrazioni sono già attive, dunque potreste voler "fare un salto" sul Play Store di Google (per dispositivi Android) o sull'App Store (per iPhone e iPad). Da quest'ultimo si apprende tra l'altro che, perlomeno per la fase di preorder, il costo per l'Italia è fissato a 9,99 euro. Si fa insomma riferimento a un gioco a pagamento.

Aggiorneremo la notizia quando Toyforming risulterà effettivamente disponibile, ma nel frattempo potreste voler sapere che si tratta di un gioco educativo che sfrutta anche la realtà aumentata. L'arrivo della produzione, che fa uso in modo creativo dell'intelligenza artificiale, non sembra casuale, vista l'ampia attenzione ottenuta da ChatGPT e dal mondo dei chatbot e dell'IA in generale.