Creare un'auto per Gran Turismo 7 può richiedere 270 giorni: lo rivela Kazunori Yamauchi

Tra gli aspetti più apprezzati di Gran Turismo 7 c'è soprattutto l'enorme quantità di automobili disponibili, diverse centinaia subito presenti al lancio del gioco, avvenuto nel marzo del 2022 su PS5 e PS4, oltre a molte altre aggiunte in seguito tramite aggiornamenti multipli.

Per i giocatori c'è dunque solo l'imbarazzo della scelta in termini di vetture da pilotare, sebbene per i ragazzi di Polyphony Digital programmare questo tipo di contenuti sia di fatto una vera e propria sfida. Come rivelato dal creatore della serie, Kazunori Yamauchi, in occasione di un'intervista per celebrare il venticinquesimo anniversario di Gran Turismo, il suo team può impiegare addirittura fino a 270 giorni per completare lo sviluppo di una singola macchina, tanto grande è l'impegno di ricrearle in maniera estremamente curata e realistica, non solo in termini di estetica ma anche di controllo e gameplay.

In aggiunta, Yamauchi rivela che gli autori in forza a Polyphony Digital hanno attualmente la capacità di creare fino a 60 nuove auto aggiuntive all'anno, sebbene va detto che nel corso di tutto il 2022, in seguito al lancio dell'ultimo Gran Turismo, sono state pubblicate via DLC soltanto una trentina di vetture. Ciò comunque non nega il grosso impegno dello studio nipponico nel voler arricchire sempre di più la propria opera, soddisfando le esigenze dei fan con ogni update.

In precedenza Yamauchi ha inoltre rivelato che attualmente una versione PC di Gran Turismo 7 non è in sviluppo, sebbene non abbia escluso la possibilità che in futuro tale porting possa divenire realtà