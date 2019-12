Creare musica con No Man's Sky: il nuovo update gratuito introduce un Sintetizzatore!

Gli instancabili sviluppatori di Hello Games sorprendono ancora una volta gli appassionati di No Man's Sky pubblicando un aggiornamento gratuito che aggiunge, ebbene sì, un Sintetizzatore musicale.

Il regalo natalizio confezionatoci dagli autori inglesi al seguito di Sean Murray è infatti rappresentato dal ByteBeat, un sintetizzatore che permette a tutti gli esploratori della galassia procedurale di NMS di comporre della musica servendosi di una comoda interfaccia grafica e di un editor visuale.

Il Sintetizzatore è la nota lieta (scusate la battuta!) dell'update 2.24 di No Man's Sky che dovrebbe essere disponibile da oggi, 16 dicembre, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il nuovo ByteBeat comprende tutta una serie di funzionalità che spaziano dal Sequencer delle melodie all'editor delle forme d'onda, dal modulo per impostare il volume o il BPM alle drum machine. Sempre grazie al Sintetizzatore è poi possibile controllare gli oggetti ingame utilizzando l'audio: in questo modo, i creatori di contenuti più originali possono sbizzarrirsi nel dare vita a vere e proprie discoteche aliene con tanto di luci stroboscopiche.

Il Sintetizzatore ByteBeat è il primo aggiornamento pubblicato da Hello Games dopo No Man's Sky Synthesis, l'update che ha introdotto moltissimi miglioramenti volti a ottimizzare l'esperienza di gioco dei cultori di questo sandbox fantascientifico.