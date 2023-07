'Creare una versione mini del Sega Saturn non è semplice', parola di Sega

Per il momento Sega ha rilasciato due mini Mega Drives. Tuttavia, il presidente di SEGA e il COO Yukio Sugino hanno dichiarato che il Sega Saturn si sta dimostrando una console molto difficile da adattare alle versioni in miniatura.

In particolare, ai microfoni di Famitsu, la cui intervista è stata tradotta da VGC, il numero uno di Sega ha dichiarato: “Il Sega Saturn offre prestazioni sorprendentemente elevate, quindi anche la difficoltà di miniaturizzazione è elevata. Non credo sia il caso di dire ‘facciamone un altro perché vende bene’, probabilmente ci vorrà un po’ di più."

Per farsi un'idea delle prestazioni a cui si fa riferimento, bisogna pensare che il Sega Saturn appartiene all'era in cui sono uscite sul mercato console come Sony Playstation e il Nintendo 64. Per quanto non si possano fare confronti diretti, il livello di performance è sostanzialmente in quel range. Peraltro, in un clamoroso documento è emerso che Sega era convintissima di poter battere Playstation negli anni 90.

"Mi piacerebbe pensarci quando saremo in una situazione in cui possiamo svilupparlo apertamente insieme a persone che hanno sempre amato Sega Saturn e Dreamcast", ha poi aggiunto il boss di Sega.

Per quanto incerti siano i piani per il futuro, ad oggi Sega ha rilasciato due mini-console. Il primo Mega Drive Mini è stato rilasciato nel 2019 e contava ben 42 giochi, fra cui nuovi porting di Darius e Tetris che non erano mai stati rilasciati prima. In tema di progetti per il futuro, proprio di recente un big di Sega ha ammesso che i giochi "Play to earn" con blockchain sono noiosi.