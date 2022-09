Creare videogiochi in Italia: tutti i dettagli sul nuovo corso ITS gratis a Bologna

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato ufficialmente un nuovo corso ITS dedicato allo sviluppo di videogiochi in Italia, più precisamente in quel di Bologna.

Si tratta di un corso creato da Fitstic (Fondazione ITS Tecnologie Industrie Creative) in collaborazione con Demetra Formazione e svariate realtà videoludiche italiane, tra le quali spiccano IV Productions e Trinity Team (creatori di Bud Spencer & Terence Hill Slaps And Beans). Il corso in questione prevede sia lezioni teoriche che pratiche con i software più utilizzati dagli sviluppatori di videogiochi in tutto il mondo, ovvero Unity 3D, Unreal Engine, Construct, Blender e ZBrush. Non mancheranno anche lezioni incentrate sul game design e sulle fasi di produzione, così che gli studenti possano in futuro creare anche prodotti indipendenti o lavorare come freelance. Il corso, della durata di due anni, dovrebbe prevedere 1.200 ore di lezione e 800 ore di stage aziendale, con lezioni in presenza dal lunedì al venerdì.

Possono prendere parte ai corsi giovani e adulti con un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma progessionale di 4 anni e qualifica IFTS. Sebbene il corso sia gratuito, inoltre, sono previsti solo 25 posti che verranno occupati dai più meritevoli in seguito ad una selezione. Nel caso in cui dovessero esserci studenti fuori sede, questi potranno richiedere un alloggio in convenzione con ER.GO a prezzo ridotto.

Per ulteriori dettagli, potete visitare il sito ufficiale del progetto.