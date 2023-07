Creare un videogioco da zero: parte un nuovo corso Master BigRock

Se sognate di lavorare nel mondo dei videogiochi, BigRock - Institute of Magic Technologies può offrirvi un’occasione unica con il corso Master in Videogames - la cui prossima classe parte l’11 settembre 2023. Vi spieghiamo in dettaglio cosa prevede il percorso di formazione.

Il Dopo aver visto cosa è possibile fare con il corso Master in Computer Grafica, oggi vogliamo analizzare in dettaglio il percorso previsto per chi, in BigRock, sceglie di seguire il corso in Videogames. Il percorso ha una durata di 6 mesi, con 14 settimane dedicate alla formazione teorica e pratica, 1 settimana di Classe X e 6 settimane dedicate allo sviluppo di una tesi in collaborazione con gli allievi di tutti gli altri corsi. La formazione base parte con il Modeling 1.0, gli allievi vengono introdotti ad Autodesk Maya imparando esercizi sempre più complessi al fine di gestire l’interfaccia e gli strumenti del software. Subito dopo si passa a Unity: dalle basi dell’engine si arriva a usare Visual Scripting, ovvero il sistema di programmazione a nodi proprietario di Unity, così da comprendere le logiche che stanno alla base di un qualsiasi videogioco. Con ZBrush poi ci si cimenta con la modellazione, si dà insomma sfogo alla parte più artistica del lavoro, fino alla realizzazione di un mezzobusto.

Certo videogiocare significa anche scrivere tanto codice: si impara dunque a utilizzare il linguaggio di programmazione usato da Unity, ovvero C#, tramite il quale è possibile creare le meccaniche che formano un videogioco. Successivamente con Substance Painter si passa alla creazione di textures tramite layers, maschere e metodi di fusione. Arrivati a questo punto è tempo di cimentarsi con l’animazione, si va infatti alla scoperta degli strumenti che ci permettono di dare vita ai nostri modelli digitali; oggetti che successivamente potremo muovere con gli avanzati script in C# su Unity, ora decisamente più complessi rispetto all’inizio del corso.

La strada per realizzare un videogioco fatto e finito è ovviamente lunga e irta di ostacoli, i professori BigRock però sono sempre al vostro fianco per affrontare e risolvere qualsiasi problematica, anche nella parte finale del percorso durante la quale si affronta il Modeling 2.0, il movimento dei personaggi tramite RIG, gli effetti speciali da inserire nel nostro codice per sfruttare al meglio elementi come il fuoco, l’acqua e l’elettricità, l’illuminazione degli ambienti. Infine si chiude in bellezza muovendo degli importanti passi all’interno di Unreal Engine, uno dei motori grafici più potenti del momento, utilizzato per videogiochi AAA come anche film e serie TV di caratura internazionale (pensiamo soprattutto a The Mandalorian, giusto per fare un solo esempio). Da una panoramica generale delle basi di Unreal si passa a studiare la creazione di meccaniche e interazioni complesse all’interno del motore, per poi gestire finalmente le animazioni tramite animation blueprints, state machines e montages. Al termine del percorso una settimana di Classe X vi metterà alla prova con un vero cliente esterno, il quale avrà delle richieste che gli allievi dovranno soddisfare al meglio - e chissà, da questa esperienza potrebbero persino nascere le basi per opportunità di lavoro post Master. Come ciliegina sulla gustosa torta BigRock troviamo infine la tesi: un progetto cross-master che porterà alla creazione di un vero cortometraggio animato e di un videogioco. In 6 mesi i professori BigRock vi permetteranno di creare qualsiasi cosa in Unity e Unreal, aprendovi le porte a un mondo che non ha confini. Vi ricordiamo che la prossima classe Videogames parte l’11 settembre 2023 e i posti ancora disponibili sono limitati. Per saperne di più vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata al Master in Videogames.