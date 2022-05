Creative Assembly oltre Alien Isolation e Total War: la nuova IP girerà su Unreal Engine 5

Gli esponenti di Creative Assembly confermano di essere alla ricerca di talenti interessati a sviluppare il nuovo videogioco basato su una IP del tutto inedita: la software house inglese sottolinea che la prossima proprietà intellettuale girerà su Unreal Engine 5.

L'importante precisazione sul motore grafico utilizzato per concretizzare quello che, con ogni probabilità, è il progetto dell'FPS rivoluzionario di Creative Assembly citato lo scorso anno arriva direttamente dal portale con le nuove posizioni lavorative aperte dalla compagnia britannica artefice, tra gli altri, di Alien Isolation e Total War Warhammer 3.

Nella scheda per la ricerca di un esperto programmatore, Creative Assembly sottolinea ad esempio di essere "impegnata nella creazione di un'esperienza di gioco indimenticabile per un nuovo franchise basato su Unreal Engine 5". Lo sviluppo di questa nuova IP, di conseguenza, sfrutterà gli avanzati strumenti integrati nell'ultima edizione dell'engine grafico di Epic Games, una scelta presa anche da CD Projekt con la Nuova Saga di The Witcher su UE5 e i futuri videogiochi della software house polacca.

Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori dettagli e chiarimenti sul futuro videogioco di Creative Assembly, vi invitiamo a seguirci nel nostro viaggio tra i giochi Unreal Engine 5 più attesi, da Hellblade 2 Senua's Saga a Black Myth WuKong.